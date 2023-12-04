وزير الداخلية يصدر قرارا برد الجنسية لـ 12 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 26 لسنة 1975 برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا مدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالوقائع المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير وزارة الداخلية قرار رقم 2311 لسنة 2023، ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم مصطفى على محمد وآخرهم نسرين محمد.