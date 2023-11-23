بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2232 لسنة 2023، وتضمن نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قـرر مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد حازم محمد حنفى - وآخرهم حسن محمد عبد الله محمد عبد الله) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 / محمد حازم محمد حنفى القاهرة 7/8/1996 الألمانية 2 / حاتم مجدى كامل محمد السيد القاهرة 27/9/1994 « 3 / ناجى موسى عيد حسان جعرور القاهرة 21/1/1991 « 4 / مؤمن على حسن محمد أبوشهبة القاهرة 14/4/1986 « 5 / محمود أحمد فهمى محمد أمين سلامة الشرقية 20/8/1980 « 6 / أحمد محمد على أبوالفتوح الشرقية 9/11/1998

« 7 / محمد حسام الدين على عبدالناصر البحر الأحمر 14/10/1983 « 8 / إيهاب أحمد محمد العواد أسيوط 30/1/1984 « 9 / شادى أحمد السيد حسن داود الإسكندرية 28/5/1987 « 10 / محسن محمد سيد أحمد مهدى قنا 3/10/1988 « 11 / أحمد رمضان السعيد الصاوى المرسى ألمانيا 28/4/2001 « 12 / فارس محمد فارس أحمد محمد بنى سويف 8/7/2012

« 13 / أحمد عادل عبدالجواد السيد أبوالمجد القليوبية 27/10/1980 الهولندية 14 / أحمد الهادى محمد عبدالمعبود الشرقية 24/9/1988 « 15 / محمود موسى محمد محمد سليمان الإسكندرية 2/4/1991 « 16 / محمود السيد محمود يس العشماوى السعودية 21/2/1988 « 17 / أحمد مجدى محمد العزبى القاهرة 2/7/1975 « 18 / دينا محمد ممدوح أحمد زكى القاهرة 20/8/1989

« 19 / زينات صابر محمد محمد القاهرة 18/2/1949 الكويتية 20 / هالة عبدالحميد حسن محمد نديم الإسكندرية 19/1/1968 العمانية 21 / حسن محمد عبدالله محمد عبدالله بوليفيا 2/2/1998 البوليفية.