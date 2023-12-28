تحويلات مرورية تزامنًا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيد الأعمال الخاصة لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لإنشاء كوبرى مشاة بمحور الشهيد بالطريق المتجه إلى مناطق مستشفى الشرطة بمدينة نصر مما يستلزم إجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من محور شينزو آبى إتجاه مناطق مستشفى الشرطة الدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الوفاء والأمل فيمينًا كوبرى أحمد أبو النجا فمنزل الشهيد إتجاه مناطق مستشفى الشرطة.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 من الساعة 2 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى الخامسة صباحًا نفس اليوم لمدة (ثلاث ساعات).

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.