الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى بسبب انقلاب سيارة محملة بالسيراميك

تعطل حركة المرور
تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى

شهد الطريق الدائري أعلى كوبري مسطرد المتجه إلى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ"السيراميك" على أتوبيس نقل جماعي، دون إصابات أو خسائر بالأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث إنقلاب حمولة سيراميك من أعلى سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري وتعطل الحركة المرورية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب حمولة سيراميك أعلى سيارة نقل ثقيل على أتوبيس نقل جماعي على “دائري مسطرد” إتجاه شبرا الخيمة، دون أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتمكنت الادارة العامة لمرور القليوبية رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نقل ثقيل حادث انقلاب الطريق الدائري مرور القليويية تعطل الطريق

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