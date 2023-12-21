ضبط 47 سلاحا ناريا و27 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان

وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية موسعة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن أسيوط ضبط 47 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 36 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (47 متهما لـ 41 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط 18 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (6،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3،500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2،500 كيلو جرام لمخدر الشابو- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو) بحوزة (23 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 980 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية آلية، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (835) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرامات لمخدر البانجو– 8،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.