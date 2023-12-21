ضبط متهمين بسرقة هاتف بالإكراه فى السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور على "فيسبوك"، متضمنًا تعرض فتاة للسرقة بالإكراه في القاهرة.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصان من بينهما سيدة واستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيَّن أنه سائق مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع سيدة مقيمة بمحافظة القليوبية، كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة عامل مقيم بمحافظة الشرقية، قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك"، متضمنًا تعرض فتاة للسرقة بالإكراه.