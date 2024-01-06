السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص يدير صفحة رحلات حج دون ترخيص فى الدقى

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لتنظيم رحلات حج بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

ضبط مالك محل لبيع أجهزة بث القنوات المشفرة بالجيزة

 أكدت معلومات الأجهزة الأمنية وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لتنظيم رحلات حج من خلال الزعم بتوفير تأشيرات بالمخالفة للقانون.
 

بإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين إتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه غير المشروع – 2 خاتم بإسم إحدى شركات السياحة).

 

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى تنظيم رحلات الحج "بدون ترخيص"، وتحصله على مبالغ مالية من عملائه بطريق الاحتيال نظير ذلك.. كما أضاف بإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه المشار إليه. 
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن فيس بوك رحلات حج بدون ترخيص رحلات حج قسم شرطة الدقي

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