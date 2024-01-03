الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك محل لبيع أجهزة بث القنوات المشفرة بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".

باستكمال الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - عدد 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى

كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة (مالك أحد المصانع) حيث يقوم باستغلاله فى تصنيع أجهزة الإستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذى توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالإشتراك مع آخران  مدير المصنع - مالك محل "موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين، وبالتفتيش فى حضورهم تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف ـ 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة "الريسيفر" – هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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