الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير: ضبط 104 قضايا متنوعة بينها مخالفات مبانٍ

شرطة التعمير
شرطة التعمير

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال حملاتها المكبرة على مدار 24 ساعة، عن ضبط (104) قضايا متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مبان، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

شرطة التعمير الإدارة العامة لشرطة التعمي قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية مخالفات مباني محلات بدون ترخيص تنفيذ عدد من القرارات الإدارية

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