ضبط 11 بندقية و58 فرد خرطوش وطبنجة خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهما ضمت 4 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 55 فردا محليا، 209 طلقات مختلفة الأعيرة، 5 خزائن متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و234 قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.