ضبط 174 متهمًا بحوزتهم 204 قطع أسلحة نارية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال حملات المكبرة على مدار 24 ساعة بالاشتراك مع مديريات الأمن في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 174 متهمًا ضمت المضبوطات 17 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، "10" طبنجات، "146" فردًا محليًا، "429" طلقة مختلفة الأعيرة، "20" خزينة متنوعة، و"232" قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.