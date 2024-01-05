الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

سرقة حقيبة
سرقة حقيبة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات سرقة مبلغ مالى  من شخصين بالإسكندرية، وتوصلت تحريات المباحث لكشف المتهمين في الحادث والقبض عليهم.

تفاصيل الواقعة

كان قد  ورد بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من مالك مطعم و طباخ بذات المطعم بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها 550 ألف جنيه، واستقل سيارة "ميكروباص" لم يتمكنا من التقاط أرقامها، برفقة  3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

طريقة تنفيذ الجريمة وتحديد المتهمين 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة  وقرر أحدهم بارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثاني، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط "جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة مبلغ مالى قسم شرطة سيدى جابر مديرية أمن الإسكندرية تغيير عملات محلية بأخرى أجنبية 550 ألف جنيه عملات نقد مصرية

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