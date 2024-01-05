الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقة ماكينات الرى فى مركز فاقوس بالشرقية

المتهمون
المتهمون

تمكنت مديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات  ماكينات الري من الأراضى الزراعية بمركز فاقوس.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الشرقية قيام 6 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، واثنين منهم عميلان "سيئا النية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم في المسروقات بالبيع لعمليهما "سيئي النية" المُشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات "6 ماكينات ري"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

مديرية أمن الشرق ماكينات الري سرقات ماكينات الرى الأراضي الزراعية مركز فاقوس

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