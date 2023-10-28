سرقنا 10 أجهزة.. اعترافات لصوص ماكينات الرى فى إدكو

"سرقنا 10 ماكينات ري وأجزاء من ماكينات، وموتور كهربائي".. أبرز اعترافات تشكيل عصابي في البحيرة أمام جهات التحقيق المختصة.

التشكيل العصابي المكون من 3 متهمين، أقروا أمام جهات التحقيق أنهم كانوا يقومون برصد ماكينات الري داخل الأراضي، ثم يقومون بسرقتها عن طريق المغافلة، موضحين أنهم كانوا يتنقلون بين الأراضي عن طريق ميكروباص تم ضبطه بحوزتهم.

وأضاف المتهمون، أنهم عقب اتسلاءهم على ماكينات الري يقومون بطلاءها بالكامل لتغيير معالمها وبيعها حتى لا يتعرف أصحابها عليها وافتضاح أمرهم، في مركز إدكو بنطاق المحافظة.

أمرت جهات التحقيق باتخاذ اللازم تجاه المتهمين والماكينات المسروقة.