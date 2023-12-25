القبض على 3 متهمين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى بمطروح والمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن المنوفية ومطروح من ضبط حاصل على دبلوم، ونجله لهما معلومات جنائية حال سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة توك توك، دون لوحات في بركة السبع وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما ضبطت «عاطل» مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، ووبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي نفس السياق، قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى.