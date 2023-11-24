الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير: ضبط 78 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

أسفرت جهود الإدارة العامة لـ شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن ضبط (78) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

شرطة التعمير الإدارة العامة لشرطة التعمير مخالفات مباني محلات بدون ترخيص استراتيجية وزارة الداخلية وزارة الداخلية

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