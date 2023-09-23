شرطة التعمير تضبط 128 قضية متنوعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 128 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص"، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها.