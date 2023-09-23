السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير تضبط 128 قضية متنوعة

شرطة التعمير
شرطة التعمير

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 128 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص"، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها.

شرطة التعمير الامن الاقتصادي الحملات الأمنية النتائج الإيجابية المجتمعات الجديدة

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