الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة حلوان تكثف جهودها لفك لغز "جثة الكارتة"

جثة
جثة

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بالطريق في منطقة الصف.

تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا يفيد العثور على جثة بعد كارتة حلوان بـ5 كيلومترات.

أودعت الأجهزة المعنية الجثمان ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود في الواقعة لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكب الواقعة لكشف الدافع الجنائي للواقعة.

حبس المتهم بقتل بائع في أوسيم

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل بائع متجول في منطقة أوسيم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها ، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

محافظة الجيزة قتل جثة كارتة حلوان الصف أخبار الحوادث

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