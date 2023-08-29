الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه دهسًا بمركز المنيا

جثة طفل
جثة طفل

صرحت نيابة المنيا الكلية بدفن جثة طفل لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 15 سنة ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا، اصطدمت بالطفل بقوة كبيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والصدر. 

تحريات المباحث

دلت التحريات الأولية، أن حادث التصادم أدى إلى وفاة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

التصريح بدفن جثة طفل المنيا دفن جثة طالب مركز المنيا

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