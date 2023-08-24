سقطت من الرابع.. نشر الغسيل يخطف حياة طالبة بالوراق

لقيت طالبة مصرعها بعد اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع، جثة هامدة، أثناء نشر الغسيل بمنزلها في الوراق بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، بوصول بلاغ من عمليات النجدة بسقوط طالبة من الطابق الرابع جثة هامدة.

اختل توازنها أثناء نشر الغسيل

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة طالبة، 14 عاما، سقطت من الطابق الرابع بعد أن اختل توازنها أثناء نشر الغسيل.

وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالمعاينة والفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مذبحة الوراق.. “حداد” يفتح النار على أسرته

وفي سياق منفصل، كانت شهدت منطقة الوراق منذ أيام قليلة مذبحة ارتكبها حداد بعدما أطلق وابلا من الأعيرة النارية صوب أسرته فقتل ابنه وأصاب زوجته و4 أبناء آخرين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة الوراق، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران صوب زوجته وأبنائه الأربعة شمال الجيزة، ما أسفر عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم في واقعة الوراق يدعى أحمد النون 44 عامًا، وزوجته 40 عامًا، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها بإطلاق النار صوبهم من “طبنجة” غير مرخصة.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية ونشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصروفات ونفقات المنزل، حيث قام على أثرها بإطلاق النيران عليها وعلى أبنائه.