6 ضحايا.. حدّاد يمطر أسرته بالرصاص في الوراق

أطلق حداد وابلاً من الرصاص على أسرته ما اسفر عن إنهاء حياة ابنه واصابة 5 من أفراد أسرته زوجته وابنائه الأربعة بطلقات نارية، وتمكنت مباحث الوراق من القاء القبض عليه.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بوقوع حادث اطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان حداد يمر بأزمة نفسية تشاجر مع زوجته فحمل سلاحا ناريا غير "طبنجة" غير مرخصة واطلق عددا من الاعيرة النارية صوب افراد اسرته.

أفادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان اطلاق النيران اسفر عن مقتل الابن واصابة الزوجة و٤ ابناء اخرين وتم نقلهم الى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وألقت مباحث الوراق، برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش المباحث القبض على الأب المتهم وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق.