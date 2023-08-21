مأساة في العقار 22.. جريمة آخر النهار في الوراق خلفت 6 ضحايا

في شارع عبد العزيز عامر بمنطقة الوراق آخر نهار يوم الأحد تحديد بعد صلاة المغرب أثار انتباه الأهالي صوت طلقات نارية صدر من العقار رقم 22 فهرع بعضهم بعدما تصاعدت بعض الصرخات من شقة جارهم أحمد "الحداد" ليصطدموا بمشهد الدماء يملأ صالة الشقة والابن الأكبر "محمد" جثة هامدة وباقي أفراد الأسرة 5 أشخاص الأم وصبي و 3 فتيات يصارعون الموت وفوق رؤوسهم يقف الأب تعلو وجهه ملامح الصدمة حاملا في يده طبنجة أفرغها في أجساد عائلته.

أبلغ الأهالي شرطة النجدة والإسعاف لإنقاذ المصابين بينما جلس الأب بجوارهم لم يحاول الهرب أو ترك سلاحه وحاول الجيران التحدث معه إلا انه التزم حالة الصمت التي سيطرت عليه حتى حضر ضباط قسم شرطة الوراق برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق وألقوا القبض عليه بعدما أخذوا منه السلاح الناري بحذر فتركه بكل هدوء دون أدنى مقاومة وسار معهم إلى "البوكس" بعدما ألقى نظرة أخيرة على جثامين زوجته وأبنائه الذين بدأ المسعفين في حملهم إلا أن ما ميزهم الكيس الجلد الأسود الذي وضع فيه جثة ابنه الأكبر أول فرحته بعدما أكد رجال الإسعاف وفاته برصاصة في القلب.

انطلقت سيارة الشرطة إلى ديوان قسم الوراق بينما سلكت سيارات الإسعاف التي تحمل جثة و5 مصابين إلى المستشفى لإنقاذهم وإيداع القتيل المشرحة لحين حضور النيابة العامة، وفور وصول المتهم إلى قسم الشرطة بدأ في سرد تفاصيل جريمته حيث ذكر أمام العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أنه يعاني من ضغوط نفسية في الفترة الأخيرة إضافة إلى إصابته بمرض الصرع "كهرباء زيادة على المخ" وفي يوم الواقعة تشاجر مع زوجته وتعالت أصواتهم على غير العادة فتدخل ابنه الأكبر لمحاولة إنهاء الخلاف حتى لا يسمع الجيران خلافاتهم العائلية إلا أن تدخله أثار غضب والده فأسرع تجاه غرفته وعاد حاملا "طبنجة" غير مرخصة يحتفظ بها وأطلق منها رصاصة صوب ابنه فاستقرت في صدره وتلاها بعدة رصاصات صوب زوجته وأبنائه الأربعة الباقين لتصيب كل منهم رصاصة وتفترش أجسادهم الأرض وسط آلامهم.

تم تحرير المحضر بعد تسجيل اعترافات المتهم وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة الوراق، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران صوب زوجته وأبنائه الأربعة شمال الجيزة، ما أسفر عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم في واقعة الوراق يدعى أحمد النون 44 عامًا، وزوجته 40 عامًا، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها بإطلاق النار صوبهم من “طبنجة” غير مرخصة.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية ونشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصروفات ونفقات المنزل، حيث قام على أثرها بإطلاق النيران عليها وعلى أبنائه.

وأشارت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بإنهاء حياة ابنه البالغ من العمر 22 عامًا، وإصابة زوجته وبناته الثلاثة 18 عامًا و14 عامًا و5 أعوام وابنه الاخر، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام حيث تبين استقرار حالة المصابين الصحية، وتم التحفظ على جثمان الابن في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.