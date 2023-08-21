الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

ضبط متهم
ضبط متهم

اصطحب فريق من النيابة بشمال الجيزة، المتهم بقتل ابنه وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة لمسرح الجريمة، لتمثيل جريمته  في الوراق.

وأمرت نيابة شمال الجيزة بحبس المتهم بقتل ابنه وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة في مذبحة الوراق.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم (حداد)  يبلغ من العمر 45 عامًا بقتل ابنه 20 عامًا وأصاب زوجته وأولاده الأربعة رميًا بالرصاص، بسبب خلافات في الوراق، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم إنه تشاجر مع زوجته وتدخل ابنه للفض بينهما فأثار غضبه وأسرع لأخذ (الطبنجة) الخاصة به، وقتل ابنه الأكبر، وأصاب زوجته وأولاده الأربعة بالرصاص من بينهم 3 بنات، ولم يهرب من مسرح الجريمة، بل جلس بجوار جثثهم.

وأفادت التحقيقات أن المتهم في يوم الواقعة حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته، مما دفعه لإنهاء حياة ابنه، وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة رميًا بالرصاص، باستخدام طبنجة غير مرخصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل نجله، وأصاب زوجته بسبب خلافات مع زوجته، مما أسفر عن مقتل الابن وإصابة الزوجة وأبنائه الأربعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان شاب في عقده الثاني من العمر وأصاب الزوجة على يد الزوج.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة في الجيزة.

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