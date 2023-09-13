الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

جثة
جثة

شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية جريمة قتل مأساوية بوسط الشارع وأمام المارة، حيث أقدم عاطل على ذبح شاب أثناء محاولة سرقة دراجته النارية وإصابة أمين شرطة بمركز شبين القناطر أثناء محاول القبض عليه، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بقيام عاطل بقتل شاب وإصابة آخر بدائرة المركز.

 

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، بقيادة المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا طعن شابًا يُدعى "عمر عزت"، خلال محاولة سرقة الدراجة النارية من المجنى عليه، وعندما قاومه طعنه المتهم بعدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، وأودى بحياته في الحال.

واستقل المتهم الدراجة النارية بعد ارتكاب الواقعة، وقام بدهس أمين شرطة بالمركز أثناء محاولته الإمساك بالمتهم، مما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية كردونًا أمنيًا داخل المنطقة، وتكثيف الدوريات الأمنية وضباط البحث الجنائي بالشوارع لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ. 

شبين القناطر امن القليوبية قتل شاب دراجة نارية حوادث القليوبية

مواد متعلقة

أمطار متوسطة تسقط على القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية في شبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر

انتشال جثة شخص لقى مصرعه في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بالقليوبية

أهالى طحانوب يشيعون جثمان طبيب الغلابة بالقليوبية

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟