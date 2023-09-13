"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية جريمة قتل مأساوية بوسط الشارع وأمام المارة، حيث أقدم عاطل على ذبح شاب أثناء محاولة سرقة دراجته النارية وإصابة أمين شرطة بمركز شبين القناطر أثناء محاول القبض عليه، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بقيام عاطل بقتل شاب وإصابة آخر بدائرة المركز.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، بقيادة المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا طعن شابًا يُدعى "عمر عزت"، خلال محاولة سرقة الدراجة النارية من المجنى عليه، وعندما قاومه طعنه المتهم بعدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، وأودى بحياته في الحال.

واستقل المتهم الدراجة النارية بعد ارتكاب الواقعة، وقام بدهس أمين شرطة بالمركز أثناء محاولته الإمساك بالمتهم، مما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية كردونًا أمنيًا داخل المنطقة، وتكثيف الدوريات الأمنية وضباط البحث الجنائي بالشوارع لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ.