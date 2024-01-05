الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

شرطة المرور
شرطة المرور

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط "236" دراجة نارية مخالفة، وتوقيع "20846" مخالفة مرورية متنوعة، وفحص "55" من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "9" منهم.

 يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة أعمال البلطجة تعاطي المخدرات أثناء القيادة دراجة نارية مخالفة

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