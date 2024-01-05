الصلح خير.. أنهاء الخصومة بين عائلتين بـ«حلوان»

نجحت مساعي الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية في حلوان في إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي “أبو علي” بالتبين البلد وعنهم عبدالكريم أبو جبر محمد عبد الفتاح أبو جبر وعائلة أبو عبدالله بـ"عرب الحصار" وعنهم الشيخ عيد أبو عبدالله شعبان أبو جمعة.

411671556_3276803765957532_9060075130437641492_n 412544839_746560213571964_4243836837968692994_n 413001597_385601527316944_5784345060591650575_n 413050081_1320233959371670_3234819568802113305_n

ونجحت جهود الكبار والعقلاء من لجنة أعضاء لجنة الصلح وفض المنازعات المكونة من كل من جمال أبو ثابت ورضا أبو ثابت والشيخ سليم أبو ساعد ومحي الزيدي وصبري الأطاوي في إنهاء الخلافات بين العائلتين، إذ تعهد الطرفان بحسن المعاملة فيما بينهما، موجهين الشكر للأجهزة الأمنية ولأعضاء لجة الصلح.