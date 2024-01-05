الصلح خير.. أنهاء الخصومة بين عائلتين بـ«حلوان»
نجحت مساعي الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية في حلوان في إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي “أبو علي” بالتبين البلد وعنهم عبدالكريم أبو جبر محمد عبد الفتاح أبو جبر وعائلة أبو عبدالله بـ"عرب الحصار" وعنهم الشيخ عيد أبو عبدالله شعبان أبو جمعة.
ونجحت جهود الكبار والعقلاء من لجنة أعضاء لجنة الصلح وفض المنازعات المكونة من كل من جمال أبو ثابت ورضا أبو ثابت والشيخ سليم أبو ساعد ومحي الزيدي وصبري الأطاوي في إنهاء الخلافات بين العائلتين، إذ تعهد الطرفان بحسن المعاملة فيما بينهما، موجهين الشكر للأجهزة الأمنية ولأعضاء لجة الصلح.