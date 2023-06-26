جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين بمدينة الشروق (صور)

نجحت مساعي كبار وعواقل مدينة الشروق برعاية الأجهزة الأمنية في الصلح بين عائلتين نشب بينهما خلاف سابق، وذلك بحضور قيادات مستقبل وطن مدينة الشروق.

شهدت جلسة الصلح التي حضرها أعضاء لجنة الصلح المكونة من كلا من رمضان القناوي أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن الشروق ورئيس لجنة فض المنازعات، وناصر خلف الله ومحمود شقير أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين، التي أدارت جلسة الصلح للحل بين طرفي الخلاف.

ونجحت لجة المصالحات في إنهاء الخصومة والخلاف بين الطرفين وسط جو يسوده الود والمحبة، وتعهد الطرفين بالتراضي وعدم تعرض كلا منهما للأخر، مشيدين بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية وخاصة في مدينة الشروق.

وعبر طرفي الخلاف عن بالغ تقديرهما للأجهزة الأمنية وقيادات حزب مستقبل وطن الشروق، نظرا لما يتم بذله من جهود لحل الخلافات بين الأهالي والتوفيق بينهم.