ضبط شخصين بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين ومبلغ مالي بعين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على شخصين وبحوزتهما 1.5 كيلوجرام لمخدر الهيروين وميزان حساس ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطهما غير المشروع، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي وبحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي الاتجار بالمواد المخدرة.