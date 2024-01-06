ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بتلا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.