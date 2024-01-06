ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 مواطنين - مقيمون بدائرة المركز حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وكذا مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، كما عُثر على حفرة بمنطقة فضاء بأطراف القرية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.