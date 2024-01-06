القبض على 3 عناصر إجرامية للسرقة والاعتداء بالمنيا والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريتي أمن (البحر الأحمر- المنيا)، من ضبط 3 عناصر إجرامية لارتكاب جرائم سرقات بالإكراه والتعدي على المواطنين.

في مديرية أمن المنيا؛ ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والتعدي على قائدها بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، حال استقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجني عليه بزعم توصيله بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مركبة "التوك توك".

وفي مديرية أمن البحر الأحمر، ضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة التعدي على أحد الأشخاص وسيدة حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مستخدمين (2 عصا "شوم")، ومحدثين إصابة أحدهما بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة (مبلغ مالي- هاتفي محمول- أسورة فضة).. وبحوزتهما المسروقات والأداتان المستخدمتان في الواقع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.