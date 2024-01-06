السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

530 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية لدراجات
مخالفات مرورية لدراجات نارية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة لضبط مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، والطرق الفرعية، ورفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء خوذة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 530 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ، اليوم السبت، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية الخوذة الطرق السريعة

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