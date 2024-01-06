السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بإنهاء حياة عاطل تدخل لفض مشاجرة فى السويس

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة، بوفاة والدها عاطل مقيم بدائرة القسم نتيجة نزيف بالمخ.

وبالفحص تبين حدوث ذلك في أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرف أول: عاطل، ووالدته، وطرف ثانٍ: شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على المجنى عليه بعصا شومة، حال فضه المشاجرة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة فيصل عاطل محافظة الجيزة نزيف بالمخ

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