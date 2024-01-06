القبض على محاسب ومدير بشركة بتهمة غسـل 40 مليون

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب ومدير إدارة بشركة بتهمة غسـل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من الشركة محل عملهما بتزوير أذون شراء أدوية بالقاهرة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.

وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 40 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.