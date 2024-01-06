القبض على هارب من تنفيذ 20 سنة سجن بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة عن ضبط “مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود”، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى 41 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.