السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على هارب من تنفيذ 20 سنة سجن بالبحيرة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة عن ضبط “مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود”، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى 41 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المحكوم قطاع الأمن العام اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مالك محل

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