السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرور
مخالفات مرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46189) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (615) مخالفة السير بدون تراخيص، (58) دراجة نارية مخالفة، (10782) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (25) مخالفة موقف عشوائي، (1459) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (4) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة قانون ولوائح المرور قائدي السيارات الطرق السريعة ضبط المخالفين

مواد متعلقة

"الداخلية" تداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات في أسوان ودمياط

القبض على هارب من تنفيذ 20 سنة سجن بالبحيرة

القبض على 3 عناصر إجرامية للسرقة والاعتداء بالمنيا والبحر الأحمر

قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

القبض على المتهمين بإنهاء حياة عاطل تدخل لفض مشاجرة فى السويس

القبض على محاسب ومدير بشركة بتهمة غسـل 40 مليون

ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أسيوط

530 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العاروري.. إسرائيل تُفعل "نيلي" لاغتيال قادة حماس

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار