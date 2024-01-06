46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46189) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (615) مخالفة السير بدون تراخيص، (58) دراجة نارية مخالفة، (10782) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (25) مخالفة موقف عشوائي، (1459) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (4) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.