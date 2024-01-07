القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص بتهمة جمع كمية من السكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية، بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مالك محل تعبئة مواد غذائية- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر- بإدارة مخزن مستأجر بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر، وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المخزن على 50 طن سكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.