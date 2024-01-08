الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3651 قضية لسرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 ضبط 3651 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

وكان من بينها حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والتي أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3651 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

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شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار فى يوم

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1599 قضية متنوعة

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1599قضية متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن ا الجهات المعنية محطات السكك الحديدية

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شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار فى يوم

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