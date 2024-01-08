ضبط 3651 قضية لسرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 3651 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

وكان من بينها حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والتي أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3651 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1599 قضية متنوعة

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1599قضية متنوعة.