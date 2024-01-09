الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

ضبط تشكيلات عصابية متخصصة بالسرقات في القاهرة

تشكيلات عصابية
تشكيلات عصابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتى سرقة، وأرشدوا عن جميع المسروقات المستولى عليها.

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كما تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة سيارة من أحد الأشخاص، وبحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها وكمية من مخدر الهيروين.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضافا بإرتكابهما وقائع سرقات بذات الأسلوب.

وقام المتهمان ببيع متحصلات السرقة لعميلهما سئ النية (صاحب محل إطارات سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حيث تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

كما تم ضبط عامل بفرع إحدى شركات الاتصالات، وعاطل "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة (سرقة مبلغ مالى) من داخل الفرع "محل عمل الأول" بدائرة قسم شرطة الحدائق.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة من خلال إستغلال العامل لطبيعة عمله بالفرع، وإصطناع "مفتاح مصطنع" وإستعانته بالمتهم الثانى لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى).

وضبط (3 عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامهم بسرقة هاتف محمول من (بائع "يحمل ذات الجنسية"- مقيم بذات الدائرة) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "سكين".. وبحوزتهم (الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين".. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط ( 3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3،250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - عدد من أقراص الترامادول المخدر -2 سلاح أبيض"مطواة").

كما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مكافحة السرقات تشكيل عصابي قسم شرطة البساتين سرقة سيارة مدينة نصر ثالث

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