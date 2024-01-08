النيابة تحبس عصابة سرقة السيارات بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بمنطقة مصر القديمة.

وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

نتائج التحريات

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من خلال الفحص، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرة أمن القاهرة، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة.

تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.