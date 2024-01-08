المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الاثنين، 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه والهاتف المحمول من طفل عن طريق الإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.

تفاصيل الواقعة التى دارت احداثها بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، المتهم "م.ا.ع" و"ع.ا.ح" و"ع.ع.ا"، تهمة سرقة دراجة نارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام وهانفه المحمول.

كان قد تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهمين بتهديده بسلاح أبيض واستولوا منه على الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص به وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.