الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية فى سوهاج

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الاثنين، 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه والهاتف المحمول من طفل عن طريق الإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.

تفاصيل الواقعة التى دارت احداثها بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، المتهم "م.ا.ع" و"ع.ا.ح" و"ع.ع.ا"،  تهمة سرقة دراجة نارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام وهانفه المحمول.

كان قد تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهمين بتهديده بسلاح أبيض واستولوا منه على الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص به وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج 3 عاطلين سرقة دراجة نارية

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لعاطل سرق كابلات كهربائية فى القليوبية

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

نجاح مبهر لـ«الأساتذة 3».. مدحت صالح يُبدع فى أغانى العمالقة.. والجمهور يشيد بـ«الحياة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية