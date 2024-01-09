الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

القبض على راكب بحوزته عملات أجنبية مخبأة داخل حقيبة بمطار القاهرة

القبض على راكب
القبض على راكب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية مخبأة داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

الأجهزة الأمنية محافظة القاهرة ميناء القاهرة الجوي وزارة الداخلية

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