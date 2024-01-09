وزير الداخلية يمنح 45 مواطنا وبحرينية الجنسية ويبعد أوزباكستاني عن البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالسماح لـ42 مواطنا، بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وجاء ذلك وفقًا لنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه: "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".

كما جاء في قرارات وزير الداخلية منح هند محمد على الكهالي، البحرينية الجنسية، الجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحها الجنسية المصرية، بوصفها من أبناء الأم المصرية.

وإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.