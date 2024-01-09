سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف مطرب شعبي وسرقة مشغولات ذهبية كانت بحوزته.

والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بمديرية أمن المنيا من مطرب شعبي، بأنه حال استقلاله وصديقه سيارة ملاكي مستأجرة قيادة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، متجهين لبيع كمية من المشغولات الذهبية، وحال سيرهم بدائرة القسم استوقفتهم سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص مجهولين مدعين أنهم رجال شرطة واصطحبوه وبحوزته المشغولات الذهبية المشار إليها داخل الميكروباص، وتوجهوا به إلى أحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان المنيا، واستولوا على المصوغات منه، وأنزلوه عقب ذلك ولاذوا بالهرب.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم سائق السيارة المستأجرة مرافق المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك مع (سائق السيارة المستأجرة) على ارتكاب الواقعة باستخدام السيارتين المشار إليهما، كما أقروا ببيع المشغولات لمالك محل مشغولات ذهبية عميل - حسن النية - وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها من المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.