أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة، 22 قضية في مجال الأمن العام.

ضبط 4 قضايا تزوير

و ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، تنفيذ 181 حكما قضائيًا متنوعًا، و4 قضايا تزوير في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.