سقوط 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المخدرات والسلاح بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية".

أسفرت الحملات عن ضبط 8 متهمين عثر بحوزتهم على مواد مخدرة بقيمة أكثر من 10 ملايين جنيه.

وجاءت تفاصيل الضبطيات كالتالي: (فى إيتاى البارود تم ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 600 طربة حشيش وزنت 60 كيلو جرام، وفي الصالحية بالشرقية تم ضبط عاطلين بحوزتهم 500 طربة حشيش وزنت 50 كيلو جرام ).

وفي الإسكندرية تم ضبط عاطلين في دائرة المنتزه بحوزتهما 360 طربة حشيش وزنت 32 كيلو جرام، وفي الدقهلية تم ضبط مسجل خطر فى أجا بحوزته 7 كيلو حشيش وهيروين و3 سلاح نارى.

بمواجهتهم جميعًا اعترفوا بجرائمهم وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 10 ملايين جنيه، واعترفوا جميعًا بأنهم جمعوها من تجارة المخدرات.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.