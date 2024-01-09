الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال فى القاهرة بـ7 ملايين جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ7 ملايين جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة الكسب غير المشروع غسل أموال النقد الأجنبي

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