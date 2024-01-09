الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في دمياط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 6 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.