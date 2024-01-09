الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في دمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 6 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية اللواء محمود أبو عمره مخدر الهيروين المواد المخدرة

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