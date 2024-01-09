الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

تفاصيل العثور على جثة موظف بمصرف في المنوفية

جثة موظف
جثة موظف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بغياب زوجها موظف بالمعاش، عن مسكنهما.

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الغيرة تقود زوجًا للشروع فى قتل زوجته بالسلام

 

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن مزارع وراء تغيب المجني عليه، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمتغيب لوجود خلافات بالعقار محل سكنهما، فقام على إثرها بدفع المجني عليه من أعلى سلم، مما أدى لسقوطه مغشيًا عليه وحال قيامه بإفاقته لم يستجب واعتقد أنه فارق الحياة، فاختمر في ذهنه فكرة التخلص من جثة المجني عليه خشية ضبطه، فوضعها داخل جوالين بلاستيك وتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، كما أرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر، وجار التحقيق.

الأجهزة الأمنية الداخلية أمن المنوفية مزارع قتل

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