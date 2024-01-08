الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الغيرة تقود زوجًا للشروع فى قتل زوجته بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

دفعت الغيرة زوجا للتعدي على زوجته بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما أمام مرمى ومسمع جميع الجيران، لاعتراضه على استقلالها توك توك مع سائق معروف للجميع بأنه سيئ السمعة.

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وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق أن المتهم أقر بتعديه على زوجته بغرض تأديبها مبررا بأن تصرفاتها وطريقة ارتدائها للملابس لم يكون راضيا عنها، مبررا بأنه حظرها أكثر من مرة بعدم ارتداء ملابس ملفتة واستقلال التوك توك مع هذا الشخص بالأخص بسبب سوء سمعته، وأنه معلوم للجميع بعلاقاته البذيئة بالسيدات.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق بوجود خلافات زوجية بينها وبين المتهم، وإنه دائم التعدي عليها بالضرب المبرح على أتفه الأسباب فضلا عن إجباره لها لارتداء النقاب وذلك بناء عن رغبة والدته مؤكده تحريضها الدائم.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات ووجهت له تهمة الشروع في قتل المجني عليها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة ومحاولة الشروع في قتلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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